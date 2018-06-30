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مونديال روسيا.. التشكيلة الأساسية لموقعة الأرجنتين وفرنسا

30 يونيو 2018 | 13:05 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الأساسية لموقعة الأرجنتين وفرنسا
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/ Reuters

كشف المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي عن تشكيلتهما للمباراة التي ستجمعهما اليوم، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وشهدت تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، مفاجأة واحدة تمثلت في تفضيل المدرب خورخي سامباولي المهاجم الشاب كريستيان بافون، على النجمين غونزالو هيغوين، وسيرخيو أغويرو، بينما سيعتمد المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب على تشكيلته المعهودة:

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

المصدر: FIFAWorldCup

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