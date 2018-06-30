سامباولي يفكر في إجراء تغيير على خط هجوم منتخب الأرجنتين

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب منتخب الأرجنتين خورخي سامباولي، يفكر في عدم الدفع بالمهاجم غونزالو هيغواين، في المباراة أمام فرنسا، في دور الـ16 لمونديال روسيا 2018.

وذكرت شبكة قنوات "TyC" الرياضية، أن سامباولي لم يقرر بعد، ما إذا كان سيشرك هيغواين أم كريستيان بافون، في خط هجوم الأرجنتين أمام فرنسا، في المباراة التي ستجمعهما اليوم السبت.

وأضافت الشبكة أنه من المرجح أن يدخل بافون في التشكيلة الأساسية للمباراة، على حساب هيغواين، الذي لم يظهر بمستواه المعهود خلال المواجهة الماضية أمام نيجيريا.

المصدر: وكالات