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حكومة السويد تشارك في مونديال روسيا وتتراجع عن المقاطعة

30 يونيو 2018 | 11:32 GMT
حكومة السويد تشارك في مونديال روسيا وتتراجع عن المقاطعة
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/ Reuters

يخطط عدد من وزراء الحكومة السويدية لحضور مباراة منتخبهم أمام نظيره السويسري ضمن الدور ثمن النهائي لنهائيات النسخة الـ21 من منافسات كأس العالم التي تستضيفها حاليا روسيا.

وبحسب صحيفة Aftonbladet السويدية فإن وزيرة خارجية السويد، مارغو والستروم صرحت أمس بأن مقاطعة مونديال روسيا كانت فقط لحفل الافتتاح، وذلك، بالرغم من عدم حضور الحكومة في أي من مباريات السويد في دور المجموعات حتى الآن.

وقالت والستروم :"لقد كنا ملتزمين تماما بمقاطعتنا لافتتاح مونديال روسيا تضامنا مع بريطانيا في قضية سكريبال، فعلنا ذلك مع العديد من الدول، ولكن الآن نعتقد أنه من المهم تشجيع منتخبنا، لقد اتخذنا قرارنا هذا بعد مشاورات، على سبيل المثال، مع ممثلي الدنمارك".

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وفي وقت سابق صرحت وزيرة الرياضة السويدية أنيكا ستراندخيل بأنها لن تزور روسيا، قائلة:"أشعر بقلق عميق إزاء الوضع السياسي في روسيا، خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. طلبت حكومتنا عدم حضور حفل افتتاح المونديال. لا أخطط لزيارة أي مكان في روسيا".

وكانت السويد من بين الدول التي أعلنت مقاطعتها للمونديال الروسي على المستوى السياسي والدبلوماسي تضامنا مع بريطانيا التي قررت عدم إرسال مسؤولين رسميين من قبلها إلى العرس الكروي، على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

ويبدو أنه مع تغيير المعطيات وتأهل المنتخب السويدي للدور الثاني فإن الحكومة السويدية اتخذت القرار بالسماح للوزراء والمسؤولين في البلاد بالسفر إلى روسيا ومؤازرة المنتخب إسوة بعشرات الآلاف من المشجعين السويديين الذين وصلوا إلى روسيا لتشجيع منتخبهم أينما حل في مختلف المدن الروسية.

وتجري المباراة بين السويد وسويسرا على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ في الـ3 من يوليو القادم في تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: championat.com

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