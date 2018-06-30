الليلة.. ميسي ورونالدو أمام فرصة ذهبية لفك عقدة لازمتهما 12 عاما

يتطلع الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مشاركتهما اليوم تواليا في مباراة البرتغال ضد الأوروغواي والأرجنتين ضد فرنسا في الدور الـ16 لمونديال روسيا لفك عقدة لازمتهما 12 عاما.

ولم يسبق للثنائي التسجيل في أي مباراة من المباريات التي شاركا فيها في الأدوار الإقصائية النهائية لكأس العالم، منذ ظهورهما الأول في المونديال عام 2006.

وسجل رونالدو 7 أهداف حتى الآن في 4 مشاركات له مع البرتغال في كأس العالم، إلا أن أهدافه كلها كانت في دور المجموعات.

واكتفى "الدون" بتسجيل هدف واحد في دور المجموعات في مونديال 2006، وفي كأس العالم 2010، في المونديال الماضي (2014).

وتعتبر النسخة الحالية لكأس العالم الأفضل لرونالدو على الإطلاق على المستوى التهديفي، إذ سجل حتى الآن 4 أهداف في 3 مباريات خاضها في دور المجموعات.

ما ينطبق على رونالدو ينطبق أيضا على الأرجنتيني ميسي، الذي يملك في رصيده 6 أهداف، سجلها في 4 مشاركات مونديالية.

وأحرز ميسي هدفا واحدا في مونديال 2006، و4 أهداف في مونديال 2014، وهدفا واحدا في النسخة الحالية.

ولم يسبق أن التقى ميسي ورونالدو في كأس العالم، ولكن في حال تجاوز منتخبيهما اليوم دور الـ16، فسيكون مونديال روسيا شاهدا على أول مواجهة بين الغريمين "صاروخ ماديرا" و"البرغوث".

المصدر: RT