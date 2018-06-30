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الفيفا: نسبة صحة قرارات التحكيم 99.3 % بعد تطبيق حكم الفيديو

30 يونيو 2018 | 07:36 GMT
الفيفا: نسبة صحة قرارات التحكيم 99.3 % بعد تطبيق حكم الفيديو
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Jason Cairnduff / Reuters

احتفل مسؤولو التحكيم في الفيفا، الجمعة، بما وصفوها بأنها كأس عالم خالية من الفضائح، قائلين إن نظام حكم الفيديو المساعد ساهم في تحقيق نسبة صحة تبلغ 99.3 % في الدور الأول للمونديال.

وقال ماسيمو بوساكا المسؤول عن التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم:"بعد 48 مباراة لم تحصل فضيحة واحدة، وهذا مهم للغاية".

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والنهائيات الحالية لمونديال كرة القدم بروسيا هي أول كأس عالم تستعين بنظام حكم الفيديو المساعد الذي يراقب المباراة على شاشات تلفزيونية فائقة الدقة ويتواصل مع حكم المباراة.

ويراجع القائمون على نظام حكم الفيديو قرارات التحكيم المصيرية التي يمكن أن تغير نتيجة المباراة، وإذا شعروا بأن حكم المباراة اتخذ قرارا خاطئا يتواصلون معه لكي يراجع القرار بنفسه على شاشة بجوار الملعب.

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا إن 95 في المئة من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة، وإن النسبة ارتفعت إلى 99.3 بالمئة بفضل حكم الفيديو المساعد.

وأضاف إنه جرت مراجعة 335 قرارا في مباريات دور المجموعات، علاوة على 17 قرارا جرى فيها الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

المصدر: رويترز

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