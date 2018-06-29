عربي وحيد في قائمة الأفضل في مجموعات المونديال.. والنجوم يغيبون

كشف موقع "bleacherreport" الرياضي التشكيلة المثالية لدور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وشهدت القائمة تواجد لاعب عربي وحيد وهو المغربي نور الدين أمرابط.

وغاب عن التشكيلة التي ضمت 11 لاعبا، مجموعة من النجوم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، إضافة إلى المصري محمد صلاح.

The players that lit up the group stage of the #WorldCup 🔥 pic.twitter.com/vIQoGhHG5x — B/R Football (@brfootball) 28 июня 2018 г.

وجاءت التشكيلة المثالية كالآتي:

في حراسة المرمى: الكوري الجنوبي جو هيون وو

في خط الدفاع: الروسي ماريو فيرنانديز، الأوروغوياني دييغو غودين، السويدي أندرياس غرانكفيست، والسنغالي يوسف سابالي.

في خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش، الفرنسي نغولو كانتي، البرازيلي فيليب كوتينيو، الإسباني إيسكو، والمغربي نور الدين أمرابط.

في خط الهجوم:، الإنجليزي هاري كين.

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المصدر: @brfootball