رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد فيلايني

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تجديد عقد لاعب خط وسطه البلجيكي مروان فيلايني، رغم التقارير التي تحدثت مؤخرا عن اقترابه من الرحيل عن الشياطين الحمر.

وذكر الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما جدد عقده حتى عام 2020، مع خيار التجديد لعام إضافي.

Marouane Fellaini has signed a new #MUFC contract which runs until June 2020, with the option to extend for a further year.



Full details: https://t.co/aC01F3JIDs pic.twitter.com/oFvKHSPxyw — Manchester United (@ManUtd) ٢٩ يونيو ٢٠١٨

وقال فيلايني بعد التجديد: "أنا سعيد لإكمال مسيرتي في مانشستر يونايتد، لقد اتخذت القرار وأنا سعيد بهذا، وتحت قيادة جوزيه مورينيو سوف نحقق ما نريد".



وأضاف: "أود أن أشكر مورينيو كثيرا لقد آمن بي وبقدراتي، وتركيزي الآن في بطولة كأس العالم".



من جانبه قال مورينيو: "أنا سعيد جدا لبقاء مروان في صفوف الفريق، كنت أتوقع استمراره، ومسرور بتجديد تعاقده".

ويتواجد فيلايني حاليا في مونديال روسيا مع منتخب بلاده الذي تصدر المجموعة السابعة، وسيتقابل في الدور الثاني مع المنتخب الياباني ثاني المجموعة الثامنة في الـ2 من يوليو القادم على ملعب مدينة روستوف على نهر الدون في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات