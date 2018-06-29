الحارس التونسي معز حسن يخضع لعملية ويبتعد عن نيس نحو 4 أشهر

أكد نادي نيس الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن حارسه الدولي التونسي معز حسن، الذي أصيب في كتفه خلال مونديال 2018 في روسيا، خضع لعملية جراحية، وسيغيب من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأوضح النادي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن في ترتيب الدوري الفرنسي، أن حسن (23 عاما) خضع لعملية في مستشفى مركز باستور الجامعي في نيس.

وأشار مصدر قريب من النادي إلى أن مدة غياب حسن، الذي شارك في المباراة الأولى لتونس في المونديال ضد إنجلترا (1-2)، وأصيب في بدايتها وغاب عما تبقى من مباريات فريقه، عن الملاعب ستتراوح بين 3 و4 اشهر.

المصدر: وكالات