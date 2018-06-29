مواجهة حامية الوطيس بين فرنسا والأرجنتين في مونديال روسيا

يلتقي المنتخب الأرجنتيني بنظيره الفرنسي غدا، في مباراة حامية الوطيس، في إطار ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ويعول المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، خورخي سامباولي، على براعة قائد "راقصي التانغو"، ليونيل ميسي، وعلى خبرات لاعبيه المجربين، على غرار لاعب خط الوسط خافيير ماسكيرانو (34 عاما)، والمهاجم غونزالو هيغوايين (30 عاما)، والجناح آنخيل دي ماريا (30 عاما)، لتجاوز عقبة فرنسا.

واستهل المنتخب الأرجنتيني، وصيف بطل مونديال 2014 في البرازيل، مشواره في البطولة الحالية بالتعادل مع نظيره الآيسلندي (1-1)، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وفي المباراة الثانية، تلقى منتخب "التانغو" هزيمة موجعة أمام نظيره الكرواتي (0-3)، ووقف على بوابة الخروج من المونديال، لكن الحظ حالفه في المباراة الثالثة، حيث تمكن رفاق ميسي من انتزاع تأشيرة التأهل إلى دور ثمن النهائي، بفوزهم على نيجيريا (2-1) في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، يطمح مدرب المنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، لاستغلال مهارات لاعبيه الشباب، وخبرة المهاجم أنطوان غريزمان (27 عاما)، لاختراق دفاعات الأرجنتين والتأهل لدور ربع النهائي.

وتأهل المنتخب الفرنسي، الذي يراه النقاد الرياضيون أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب المونديال الروسي، إلى ثمن النهائي، بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، حصدها من فوزين على أستراليا والبيرو، ومن تعادل سلبي مع الدنمارك.

المصدر: وكالات