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بلجيكا أكثر المنتخبات تهديفا في دور المجموعات لمونديال روسيا

29 يونيو 2018 | 12:22 GMT
بلجيكا أكثر المنتخبات تهديفا في دور المجموعات لمونديال روسيا
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Fabrizio Bensch / Reuters

حقق المنتخب البلجيكي العلامة الكاملة في الدور الأول لكأس العالم 2018 برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات في 3 مباريات كان آخرها الفوز أمس الخميس على المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف.

وبهدف الشياطين الحمر في شباك الأسود الثلاثة أمس أنهى منتخب بلجيكا دور المجموعات في صدارة المنتخبات الأكثر تهديفا برصيد 9 أهداف، فيما يتقاسم مركز الوصافة كل من المنتخب الروسي مستضيف البطولة والمنتخب الإنجليزي بـ8 أهداف لكل منهما.

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ويلتقي المنتخب البلجيكي متصدر المجموعة السابعة في الدور الثاني مع المنتخب الياباني ثاني المجموعة الثامنة في الـ2 من يوليو القادم على ملعب مدينة روستوف على نهر الدون في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT

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