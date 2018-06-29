إقبال هائل على مهرجان المشجعين في مونديال روسيا

كشفت فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن أكثر من 5 ملايين شخص زاروا مهرجان المشجعين، خلال فترة إقامة مباريات دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

وكتبت سامورا في تغريدة نشرتها عبر حسابها في تويتر: "أكثر من 5 ملايين شخص زاروا مهرجان المشجعين في روسيا، أهنئ على هذا التنظيم الرائع، المدن الـ11 التي تستضيف هذه البطولة".

Wow already 5 million visitors for #FIFAFanFest in Russia! Congrats to the 11 Host Cities for your wonderful organisation skills! 👏🏿👏🏿🙌🏿 Visit the #FIFAFanFest at different locations over the weekend. It will be great 🤗✨✨✨✨ pic.twitter.com/IOnMfBSV2H — Fatma Samoura (@fatma_samoura) 29 июня 2018 г.

يذكر أن فعاليات النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم، انطلقت في روسيا في الـ14 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الـ15 من الشهر المقبل.

المصدر: تويتر