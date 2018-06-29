كارلوس يرشح البرازيل للتتويج بمونديال روسيا

يرى النجم البرازيلي المعتزل روبيرتو كارلوس، أن منتخب بلاده هو المرشح الأوفر حظا للتتويج ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال كارلوس في تصريح لشبكة "RT" الروسية: "بعد تحليل مباريات مختلف المنتخبات، سأعتبر المنتخب البرازيلي أبرز المرشحين للفوز بلقب مونديال 2018.. بالنظر إلى حقيقة أن البرازيل لم تفز بكأس العالم منذ فترة طويلة (منذ 2002)، بالإضافة إلى الهزيمة المذلة أمام ألمانيا (1-7) في بطولة كأس العالم الماضية (2014)، فإن هذا الفريق لديه الحافز الأكبر".

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وتأهلت البرازيل إلى ثمن نهائي مونديال روسيا، بعدما تصدرت ترتيب المجموعة الخامسة.

وسيلعب منتخب "السيليساو" مع المكسيك، الاثنين المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى ربع النهائي.

المصدر: RT