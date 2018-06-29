مواجهات مرتقبة بين رونالدو وميسي ونيمار.. والطريق شبه معبدة لإسبانيا وإنجلترا

أسدل الستار أمس على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي.

وبحسب توزيع الأدوار الإقصائية النهائية، فالدور ما بعد ثمن النهائي قد يشهد مواجهات تاريخية بين منتخبات يقودها 3 من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في الوقت الراهن، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

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ففي حال تجاوز البرتغال عقبة الأوروغواي في ثمن النهائي، وتأهل الأرجنتين على حساب فرنسا، فسيكون مونديال روسيا شاهدا على أول مواجهة بين الغريمين رونالدو وميسي في كأس العالم.

وإذا سارت الأمور كما يجب مع "برازيل أوروبا" و"راقصي التانغو"، فالفائز منهما في ربع النهائي، قد يضرب موعدا في نصف النهائي، مع البرازيل بقيادة نجمها نيمار، شريطة تخطي "السيلسياو" عقبة المكسيك في الدور الـ16، وبلجيكا أواليابان في الدور ربع النهائي.

ومن جهة أخرى، تبدو طريق إنجلتر وإسبانيا إلى النهائي أسهل نوعا ما، إذ يواجه منتخب "لاروخا" مستضيف البطولة منتخب روسيا في دور الـ16، على أن يلعب (في حال التأهل) مع الفائز من مباراة كرواتيا والدنمارك في ربع النهائي.

وفي حال وصول إسبانيا إلى المربع الذهبي، فستضرب موعدا ناريا مع إنجلترا، إذا تخطت الأخيرة كولومبيا، والسويد أو سويسرا في ثمن النهائي وربع النهائي على الترتيب.

المصدر: RT