مقتل لبناني لتشجيعه البرازيل بالتاهل لثمن نهائي مونديال روسيا

قتل شاب لبناني أمس، خلال احتفاله بتأهل البرازيل إلى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018، بطعنة من مشجع لمنتخب ألمانيا.

وقال أحد أفراد أسرة الضحية لوسائل الإعلام، إن الواقعة بدأت مع احتفال "محمد زهر" (17 عاما) بفوز البرازيل على صربيا أمس، بإطلاق الألعاب النارية، ما أزعج مشجعا للمنتخب الألماني، يدعى "علي بريطع".

وأضاف: "وقع تلاسن بين الشابين تطور إلى شجار تعرض خلاله "زهر" لطعنة قاتلة بسكين".

وتأهلت البرازيل إلى ثمن نهائي مونديال روسيا، بعد تصدرها المجموعة الخامسة برصيد (7 نقاط)، بينما ودعت ألمانيا البطولة، إثر تذيلها ترتيب المجموعة السادسة (3 نقاط).

المصدر: وكالات