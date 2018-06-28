بوتين يهدي بطاقتين لمشجعين أرجنتينيين تائهين

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطاقتين لمشجعين من الأرجنتين بعد علمه، بأنهما وصلا إلى مدينة أخرى بالخطأ، غير تلك التي لعب فيها منتخب بلدهما.

روسيا هي أرض المعجزات، تأكد من ذلك المشجعان الأرجنتينيان إرنام وهيكتور، اللذان سافرا إلى مدينة لحضور مباراة منتخب بلدهما، فوجدا نفسيهما في مدينة أخرى، لأن المدينتين تحملان اسما واحدا تقريبا، نيجني نوفغورود وفيليكي نوفغورود، فحتى المواطنون الروس يلتبس عليهم الأمر أحيانا، فما بالكم الأجانب.

kp.ru

واضطر إرنام وهيكتور، إلى مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا (0-3)، التي جرت في مدينة نيجني نوفغورود، عبر التلفاز بمدينة فيليكي نوفغورود.

وقرر فلاديمير بوتين عندما علم بالأمر، مساعدتهما وقدم لهما تذكرتين لحضور مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الفرنسي، في دور الـ 16 للمونديال، التي ستقام يوم السبت المقبل، في مدينة سان بطرسبرغ.

kp.ru

وأصبح اهتمام الرئيس الروسي بالنسبة للمشجعين إرنام وهيكتور مفاجأة سارة، لأنهما لم يتوقعا أن تفاعل رئيس الدولة سيكون بهذا الشكل مع مصير السياح العاديين.

المصدر: "kp.ru"