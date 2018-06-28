مشجع كوري جنوبي يطلب الالتحاق بخدمة الجيش بدلا من نجم بلاده

قدم أحد مشجعي المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، عريضة للالتحاق بخدمة الجيش بدلا من لاعب منتخب بلاده المتألق، بعد حرمانه من التأجيل عقب الخروج المبكر من مونديال 2018.

وخطف سون هيونغ مين (25 عاما)، الأضواء بتسجيله هدفين من أصل الأهداف الثلاثة لمنتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا.

وقدم أحد مشجعي سون عريضة دعما للاعب، مع اقتراح مثير للاهتمام: "سأخدم في الجيش نيابة عن سون هيونغ مين. أستطيع أن أخدم للمرة الثانية، إذا كان ذلك يسمح لـ 50 مليون كوري جنوبي بالاستمتاع بكرة القدم".

ووعدت الحكومة النظر في العريضة، المقدمة يوم 24 يونيو الجاري، في حال وقع عليها أكثر من 200 ألف شخص، في غضون شهر، بحلول الساعة (10:38) بتوقيت موسكو، وقد وقع عليها حتى اليوم الخميس 2422 شخصا ، وذلك وفقا لـ "Korea Herald".

وقد انضم مشجعون من المكسيك إلى حملة دعم المهاجم الكوري الجنوبي بعد فوز بلاده على ألمانيا، ما ساعد منتخب المكسيك في التأهل إلى الدور الثاني للمونديال، من خلال إطلاق هاشتاغ #الحرية لسون هيونغ مين، والبعض منهم مستعد أيضا للخدمة نيابة عنه في جيش دولة أخرى.

يذكر أن مواطني كوريا الجنوبية الذكور منهم ملزمون بالخدمة في الجيش قبل سن الـ 28 عاما، بغض النظر عن طبيعة عملهم.

المصدر: "eurosport.ru"