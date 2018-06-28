الأميران وليام وحسين شاهدا مباراة "إنجلترا-بنما" معا (صورة)

شاهد الأمير وليام مباراة منتخبي إنجلترا وبنما في دور المجموعات لكأس العالم في روسيا 2018، وذلك برفقة ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله، في منزله بالأردن.

ونشر قصر كنسينغتون الملكي الصور عبر تويتر، خلال زيارة الأمير وليام الرسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وانتهت المباراة بفوز كبير للمنتخب الإنجليزي بنتيجة (6 -1)، ضامنا بذلك تأهله للدور الـ16 من المونديال.

Prince William couldn't watch the @England match live and avoided finding out the score all afternoon. He sat down with the Crown Prince of Jordan to watch a rerun after dinner at the Beit Al Urdun Palace.



Congratulations @England! pic.twitter.com/aAPxd8NS64 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) June 24, 2018

وتجول الأمير البريطاني خلال الزيارة برفقة الأمير حسين بن عبد الله في مدينة جرش الأثرية، كما زارا "معبد أرتيموس" الذي يعود بناؤه إلى القرن الثاني الميلادي.

المصدر: تويتر + وكالات