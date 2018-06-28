مونديال روسيا.. التشكيلة الأساسية لمباراة السنغال وكولومبيا الحاسمة

كشف المنتخبان السنغالي والكولومبي عن تشكيلتهما لخوض المباراة التي ستجمعهما اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثامنة لمونديال روسيا 2018.

وجاءت تشكيلة المنتخبين كالتالي:

ويكفي المنتخب السنغالي التعادل بأي نتيجة للتأهل لثمن النهائي، بينما تحتاج كولومبيا للفوز أو التعادل في حال خسارة اليابان أمام بولندا في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها، للتأهل إلى الدور المقبل.

المصدر: fifaworldcup_fr