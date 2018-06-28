مدافع روسيا: يجب احترام منتخب إسبانيا

تحدث مدافع منتخب روسيا ماريو فرنانديز عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره الإسباني في الدور الـ16 لمونديال روسيا 2018.

وقال فرنانديز في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "ضد إسبانيا لن يتغير شيء.. نحن نلعب بشكل جيد على الرغم من خسارتنا أمام الأوروغواي بنتيجة (0-3).. نتوقع الاستمرار في إظهار أداء جيد".

وفي جوابه عن سؤال حول إذا ما كان يرى منتخب إسبانيا واحدا من المنتخبات الضعيفة في دور المجموعات لمونديال روسيا، قال فرنانديز: "يمتلك هذا المنتخب لاعبين جيدين، ويجب احترامه دائما مهما كانت ظروفه".

وستقام مواجهة روسيا وإسبانيا الأحد المقبل، في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

المصدر: RT