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مدافع روسيا: يجب احترام منتخب إسبانيا

28 يونيو 2018 | 12:35 GMT
مدافع روسيا: يجب احترام منتخب إسبانيا
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/ Reuters

تحدث مدافع منتخب روسيا ماريو فرنانديز عن المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره الإسباني في الدور الـ16 لمونديال روسيا 2018.

وقال فرنانديز في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "ضد إسبانيا لن يتغير شيء.. نحن نلعب بشكل جيد على الرغم من خسارتنا أمام الأوروغواي بنتيجة (0-3).. نتوقع الاستمرار في إظهار أداء جيد".

وفي جوابه عن سؤال حول إذا ما كان يرى منتخب إسبانيا واحدا من المنتخبات الضعيفة في دور المجموعات لمونديال روسيا، قال فرنانديز: "يمتلك هذا المنتخب لاعبين جيدين، ويجب احترامه دائما مهما كانت ظروفه".

وستقام مواجهة روسيا وإسبانيا الأحد المقبل، في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

المصدر: RT

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