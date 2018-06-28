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جمهور أهلي طرابلس يشعل النيران في مدرجات أكبر ملعب في ليبيا

الرياضة

جمهور أهلي طرابلس يشعل النيران في مدرجات أكبر ملعب في ليبيا
hamidbenghzi/twitter
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أشعل جمهور نادي أهلي طرابلس الليبي، النيران في مدرجات ملعب طرابلس الدولي بالعاصمة، الذي يعد الأكبر بالبلاد، احتجاجا على قرار إعادة مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين فريقه والاتحاد.

وتعرضت المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي العاصمة في الـ21 من يونيو الجاري، للإيقاف قبل استكمال تنفيذ ركلات الترجيح، بعد اعتراض فريق الاتحاد على الضربة الترجيحية الثانية لأهلي طرابلس، التي أحرز منها أنيس سلتو الهدف الثاني (2 ـ 2)، ما جعل حكم اللقاء ينهي المباراة دون حسم نتيجتها.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إعادة المباراة دون جمهور، وهو ما أثار اعتراضات وغضب جماهير أهلي طرابلس.

وبحسب شهود عيان فإن جمهور أهلي طرابلس احتج أمام ملعب طرابلس الدولي، قبل أن يتمكن البعض من دخول الملعب وإشعال النيران في المدرجات.

المصدر: الأناضول

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