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برشلونة قريب من حسم أولى الصفقات المليونية هذا الصيف!

الرياضة

برشلونة قريب من حسم أولى الصفقات المليونية هذا الصيف!
Reuters
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قالت صحيفة "تريبال فوتبول" إن نادي البلوغرانا ينتظر نهاية الشهر الحالي كي يتمكن من دفع الشرط الجزائي بعقد الفرنسي كليمينتي لينجليت، والمقدر بـ35 مليون يورو، ليكون أول صفقات الصيف.

وأوضحت الصحيفة خلال تقريرها أن "الفريق الكتالوني وضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الأسابيع الماضية مع نادي اشبيلية".
ومن المنتظر أن يتواجد لينجليت في إشبيلية الأحد المقبل، على أن يتواصل مع مسؤولي النادي شخصيا بشأن خططه المستقبلية، وهو لم يستدعى لتمثيل بلاده خلال كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

المصدر: تريبال فوتبول

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