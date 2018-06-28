نجم منتخب إيران يضحي بمسيرته الدولية من أجل والدته

فاجأ نجم منتخب إيران لكرة القدم، سيردار أزمون، المشجعين في بلده، بإعلانه الاعتزال دوليا، بسبب تدهور الحالة الصحية لوالدته.

وقال أزمون في تغريدة نشرها عبر حسابه في إنستغرام: "كان شرفا لي أن ألعب مع المنتخب الوطني. سأفتخر بذلك طوال حياتي.. لسوء الحظ، وعكس رغبتي، قررت إنهاء مشواري الدولي مع منتخب إيران".

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وأضاف مهاجم روبين قازان الروسي: "هذا قرار مؤلم جدا بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 23 عاما. هناك أسباب لهذا. تدهور الحالة الصحية لوالدتي من جراء المرض قادني إلى اختيار صعب، لكنني اخترت والدتي".

تجدر الإشارة إلى أن أزمون شارك مع منتخب بلاده إيران في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، وودعت إيران البطولة من دور المجموعات.

المصدر: Sports.ru