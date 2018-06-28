بالفيديو.. بوتين يسجل هدفا رائعا في الساحة الحمراء بحضور إنفانتينو

سجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا رائعا في الساحة الحمراء وسط موسكو، وذلك خلال جولة تفقدية لحديقة المشجعين برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الخميس.

وخلال الجولة قام بوتين بتسديد الكرة في مرمى الحارس الآلي (إحدى الألعاب الترفيهية)، الذي حاول التصدي للكرة ولكن دون جدوى.

وبدوره، سجل إنفانتينو هدفا أيضا من المحاول الثانية بعدما أخفق في الأولى.

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كما حضر بوتين وإنفانتينو المباراة الاستعراضية التي شهدت تواجد العديد من نجوم الساحرة المستديرة العالميين كالظاهرة البرازيلي رونالدو، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، ونجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق كارلوس بويول، ونجم الكرة الألمانية السابق لوثر ماتيوس، ونجم الكرة الروسية السابق وسفير كأس العالم 2018 أليكسي سميرتين.

وتستضيف روسيا نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها بالفترة بين 14 يونيو الجاري و15 يوليو القادم، وتجري مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة.

المصدر: RT