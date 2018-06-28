مدرب صربيا: البرازيل أفضل فريق في مونديال روسيا

قال ملادين كرستايتش المدير الفني لمنتخب صربيا لكرة القدم، إن البرازيل تعتبر أفضل المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

جاءت تصريحات كرستايتش في مؤتمر صحفي عقب هزيمة صربيا أمام البرازيل أمس الأربعاء بنتيجة 0-2 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للمونديال.

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وأكد كرستايتش: "أود أن أثني على لاعبي بلادي وأهنئهم على جهودهم وتضحياتهم والقتال الذي خاضوه، لم نلعب بطولة كبيرة لمدة 8 سنوات وقد شرفوا ألواننا".

وأضاف: "لا بد أن تكون يقظا لمدة 90 دقيقة أمام منتخب كبير بحجم البرازيل، فهم الأفضل في النسخة الحالية للمونديال".

وأوضح: "حاولنا السيطرة على وسط الملعب، إلا أنه تمت معاقبتنا بهدف في الشوط الأول، وفشلنا في تحقيق التعادل خلال الشوط الثاني وعوقبنا بهدف آخر".

وأنهت صربيا مشوارها بالمونديال في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق أربع نقاط عن البرازيل، ونقطتين عن سويسرا، فيما تذيلت كوستاريكا فرق المجموعة بنقطة يتيمة.

المصدر: الأناضول