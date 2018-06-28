"الفيفا" يضع منتخب تونس في ورطة قبيل مواجهة بنما

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، منتخب تونس في ورطة كبيرة، بعدما رفض إدراج الحارس معز بن شريفية ضمن لائحة "نسور قرطاج" المشاركة في مونديال روسيا 2018.

وحاول الاتحاد التونسي لكرة القدم إضافة اسم حارس الترجي الرياضي بن شريفية، الذي التحق بالمجموعة أمس في سارانسك، عقب إصابة حامي عرين "نسور قرطاج" فاروق بن مصطفى خلال التدريبات، إلى قائمة المنتخب التونسي، بيد أن الطلب قوبل بالرفض من قبل "الفيفا".

وسيغيب بن مصطفى، الذي يعاني من تمدد على مستوى الرباط الداخلي للركبة، عن مباراة اليوم، مما يعني أن تونس ستواجه بنما في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة السابعة، بحارس واحد هو أيمن المثلوثي.

يذكر أن المنتخب التونسي فقد كل آماله في التأهل للدور الثاني، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين، أمام إنجلترا (1-2)، وبلجيكا (2-5)، وستكون مباراته أمام بنما لتحصيل حاصل.

المصدر: وكالات