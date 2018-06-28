ملك إسبانيا إلى موسكو لتشجيع منتخب بلاده أمام روسيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم على صفحته الرسمية، أن ملك إسبانيا فيليبي السادس سيحضر المواجهة المرتقبة بين إسبانيا وروسيا في الدور ثمن النهائي على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.
وجاء في الإعلان أن الملك الإسباني سيتواجد خلال المباراة في المنطقة المخصصة لضيوف الشرف مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.
OFICIAL | SM el Rey Felipe VI apoyará a la @SeFutbol en Moscú— RFEF (@rfef) ٢٧ يونيو ٢٠١٨
🔗 https://t.co/uVZbaKCrZq#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/y82hNoaoBz
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس ردا على سؤال حول ما إذا كان سيشاهد مباراة روسيا مع إسبانيا أم لا: "سأشاهد بالتأكيد المباراة وسأشجع، ولكنني لا أعلم إن كنت سأحضر إلى الملعب أم لا".
وتلتقي روسيا مع إسبانيا في الـ1 من يوليو المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.
المصدر: life.ru+ تاس