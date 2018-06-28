ملك إسبانيا إلى موسكو لتشجيع منتخب بلاده أمام روسيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم على صفحته الرسمية، أن ملك إسبانيا فيليبي السادس سيحضر المواجهة المرتقبة بين إسبانيا وروسيا في الدور ثمن النهائي على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

وجاء في الإعلان أن الملك الإسباني سيتواجد خلال المباراة في المنطقة المخصصة لضيوف الشرف مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال أمس ردا على سؤال حول ما إذا كان سيشاهد مباراة روسيا مع إسبانيا أم لا: "سأشاهد بالتأكيد المباراة وسأشجع، ولكنني لا أعلم إن كنت سأحضر إلى الملعب أم لا".

وتلتقي روسيا مع إسبانيا في الـ1 من يوليو المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

المصدر: life.ru+ تاس