تغريدة حزينة لميركل بعد خروج ألمانيا المذل من مونديال روسيا

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن حزنها لخسارة منتخب بلادها أمام نظيره الكوري الجنوبي أمس (0-2)، وخروجه مبكرا من منافسات بطولة كأس العالم الجارية حاليا في روسيا.

ونشرت ميركل تغريدة عبر حسابها على "فيسبوك" بعد نهاية المباراة، جاء فيها: "نشعر جميعا بالحزن اليوم".

وتذيل المنتخب الألماني، حامل لقب النسخة الماضية لبطولة كأس العالم، التي أقيمت في البرازيل عام 2014، ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، خلف منتخبات السويد (6 نقاط)، والمكسيك (6 نقاط)، وكوريا الجنوبية (3 نقاط) على الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها ألمانيا من دور المجموعات لكأس العالم منذ عام 1938.

المصدر: وكالات