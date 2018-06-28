شاهد.. الجماهير المكسيكية تحمل سفير كوريا على الأكتاف احتفالا بتأهل منتخب المكسيك

رفعت الجماهير المكسيكية السفير الكوري الجنوبي في المكسيك على الأكتاف، بعدما ساهم فوز "الشمشون الكوري" على ألمانيا في تأهل "التريكولور" إلى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018.

وتعرض المنتخب المكسيكي لهزيمة قاسية أمام نظيره السويدي (0-3) أمس، في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة لمونديال روسيا، وكان سيودع البطولة مبكرا لو فازت ألمانيا على كوريا الجنوبية في مباراة ثانية ضمن منافسات المجموعة ذاتها، إلا أن "الشمشون الكوري" فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وتغلب على بطلة العالم ألمانيا (2-0)، ليمنح المكسيك بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

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المصدر: رابتلي