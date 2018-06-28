رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين يرد على تصريحات آل الشيخ المثيرة

رد رئيس جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين، عدنان بن مراد، على رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بعد تطاول الأخير على الإعلاميين التونسيين عصام الشوالي وهشام الخلصي.

وتداول ناشطون تونسيون مقطع فيديو وصف فيه بن مراد ما جاء في تصريحات آل الشيخ بأنه "مسيء ولا أخلاقي"، وخاطبه بالقول: "لن ننحدر لمستواك فمستوانا في تونس أرفع من هذا، ولابد أن تعتذر وليس من حقك أن تطلق هذا الوصف على الناس.. أنت لا تشرف السعودية".

وأضاف ابن مراد: "نحن أحرار، والتونسيون كالجبال رؤوسهم مرفوعة ونعيش رجالا"، مهددا آل الشيخ برفع دعوى قضائية ضده إن لم يعتذر.

وهاجم آل الشيخ في وقت سابق المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي ومواطنه الإعلامي هشام الخلصي، على خلفية تعليقهما على مباراة السعودية ومصر في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى لمونديال روسيا، وأطلق عليهما أوصافا غير أخلاقية.

المصدر: فيسبوك