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الإيطاليون الأكثر متابعة للمونديال رغم غياب الآزوري

27 يونيو 2018 | 22:03 GMT
الإيطاليون الأكثر متابعة للمونديال رغم غياب الآزوري
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Евгений Биятов / Sputnik

أعلنت مجموعة ميدياسيت التلفزيونية، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات مونديال روسيا 2018 في إيطاليا، أن عدد المشاهدين وصل إلى مستوى قياسي على الرغم من غياب الآزوري عن البطولة.

وقال رئيس ميدياسيت فيديلي كونفالونييري في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في ضواحي مدينة ميلان: "تسجل بطولة كأس العالم أفضل مستويات الحضور الجماهيري في الأعوام العشرين الأخيرة، وهي أفضل حتى الآن من مونديال 2014 الذي شاركت فيه إيطاليا".

وحضر حوالي 4 ملايين مشاهد كمعدل أول 36 مباراة، مقابل 3.5 مليون شخص في 2014، عندما تم بث البطولة عبر شبكتي راي وسكاي بحسب كونفالونييري، مشيرا إلى أن معدل حصة الشبكة من السوق بلغ 26 بالمئة.

وتابع: "العائدات الإعلانية تتخطى التوقعات بكثير"، في إشارة إلى أنه "أول حدث رياضي تتخطى فيه الإيرادات الإعلانية القيمة الصافية لشراء حقوق البث".

وفشل منتخب إيطاليا المتوّج باللقب أربع مرات بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

المصدر: أ ف ب

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