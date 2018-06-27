تونس تخوض اليوم آخر مباراة لها في مونديال روسيا 2018

ستختتم اليوم الخميس مباريات دور المجموعات من نهائيات النسخة الـ 21 لكأس العالم 2018، بأربع مواجهات من بينها لقاء منتخب تونس مع نظيره البنمي، على ملعب "موردوفيا" في مدينة سارانسك.

وستبدأ في تمام الساعة (17:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وفي وقت واحد، مباراتا المجموعة الثامنة، وستجمعان كلا من:

- اليابان - بولندا

- السنغال – كولومبيا

بينما ستقام مباراتا المجموعة السابعة، في تمام الساعة (21:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وفي آن واحد أيضا، وستكونان بين كل من:

- إنجلترا - بلجيكا

- بنما – تونس

وتنتظر الجماهير التونسية فوز منتخب "نسور قرطاج"، في هذه المباراة، في مونديال روسيا 2018، بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من إنجلترا (1-2)، وبلجيكا (2-5) على الترتيب.

المصدر: RT