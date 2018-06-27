جائزة أفضل لاعب تذهب إلى السد المنيع أمام ألمانيا

حصل حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية، هيون اوه جو، على جائزة أفضل لاعب في لقاء منتخب بلاده ضد ألمانيا (2-0)، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات من مونديال 2018.

ووقف الحارس هيون اوه جو، سدا منيعا أمام منتخب "الماكينات" ألماني، الذي عجز عن هز شباكه على مدرا المباراة، وودع البطولة بعد تلقيه هدفين.

وفشل منتخب المانشافت الألماني فشلا ذريعا في البطولة، فقد أخفق في عبور حتى دور المجموعات، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب بطل العالم، بعد أن تذيل قائمة المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، وخرج برفقة كوريا الجنوبية من البطولة.

بينما تصدرت السويد قائمة المجموعة، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام المكسيك، التي رافقتها إلى دور الـ 16 للمونديال.

المصدر: "twitter/fifaworldcup"