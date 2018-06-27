أوغوستينسون أفضل لاعب في مباراة السويد والمكسيك

نال المدافع السويدي، لودفيغ أوغوستينسون، جائزة أفضل لاعب في لقاء منتخب بلاده ضد المكسيك (3-0)، الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة الأخيرة لدور المجموعات من مونديال 2018.

وأحرز لودفيغ أوغوستينسون هدف التقدم للسويد، في الدقيقة الخمسين، من زمن اللقاء، وساهم بذلك في تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها روسيا، حتى الـ 15 من شهر يوليو المقبل.

وتصدرت السويد قائمة المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف أمام المكسيك، التي رافقتها إلى دور الـ 16 للبطولة.

بينما فشل منتخب ألمانيا في عبور دور المجموعات، وبالتالي مواصلة مشوار الدفاع عن لقب بطل العالم، إثر خسارته المذلة، بهدفين من دون رد، أمام منتخب كوريا الجنوبية، الذي ودع بدوره البطولة.

المصدر: "twitter/fifaworldcup"