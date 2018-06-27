كشف أحد أسباب محاولة مخبر "وادا" الانتحار

أفادت وكالة نوفوستي بأن القضية التي رفعتها 3 روسيات ضد المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات ومخبر "وادا" غريغوري رودتشينكوف قد تكون أحد أسباب محاولة الأخير الانتحار.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر أمني قوله: "ربما تكون من بين الأسباب (...) أن يكون اطلاع رودتشينكوف في المحكمة الفدرالية في نيويورك (في 18 و19 يونيو الجاري) على دعوى قضائية رفعتها ضده 3 متسابقات في رياضة البياتلون (أولغا زايتسيفا، وأولغا فيلوخينا، وجانا رومانوفا)، واللواتي طالبن بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون دولار".

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وكان حساب RT في تطبيق تليغرام، قد تحدث في وقت سابق عن إقدام رودتشينكوف على محاولة انتحار، وذلك وفقا لمعلومات من الوحدة الروسية التابعة للجنة الدولية لحماية حقوق الإنسان .

وتفيد المعلومات المتوفرة، بأن الحادث وقع يوم 19 يونيو، في شقة غريغوري رودتشينكوف في واشنطن التي استأجرها له مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

المصدر: rsport.ria.ru