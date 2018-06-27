رد فعل مجدي عبد الغني خلال مؤتمر المنتخب المصري (فيديو)

انفعل عضو اتحاد كرة القدم المصري مجدي عبد الغني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس اتحاد الكرة في مصر هاني أبوريدة، داخل مقر الاتحاد في قاعة المؤتمرات.

واعترض عبد الغني على الاتهامات التي تعرض لها قبل سفر بعثة المنتخب، بالاستيلاء على حقائب الملابس الرياضية الخاصة بأعضاء البعثة والاعتداء على عمال مخازن الجبلاية، مؤكدا أنه ظلم ولديه أسرة تتأثر بهذا الهجوم.

وكان أبو ريدة قد أعلن أن مجدي عبد الغني خالف الإجراءات المتبعة في الحصول على حقيبة الملابس الخاصة به كنائب لرئيس البعثة قبل السفر، وبناء عليه تم التحقيق معه واستبعاده من منصب نائب البعثة فقط، دون استبعاده من السفر إلى روسيا رفقة المنتخب.

المصدر: facebook/ waelelebrashy