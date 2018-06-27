أوزيل وهوميلس يعودان للتشكيلة الأساسية لألمانيا

كشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف، عن التشكيلة التي سيدخل بها فريقه مباراته أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وشهدت القائمة عودة مسعود أوزيل وماتس هوميلس إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب "المانشافت"، بعدما غاب الأول عن مواجهة السويد في الجولة الماضية لأسباب فنية، فيما غاب الثاني بداعي الإصابة عن نفس المباراة.

فيما يلي التشكيلة الأساسية لألمانيا:

أما كوريا الجنوبية فستعتمد على العناصر التالية:

ويتوجب على ألمانيا، التي خسرت أمام المكسيك (0-1) وفازت على السويد (2-1) في الجولتين الماضيتين، الفوز بأكثر من هدف على كوريا، للتأهل من دون النظر إلى نتيجة المباراة الثانية بين المكسيك والسويد، بينما يتحتم على كوريا الفوز بنتيجة عريضة وانتظار هزيمة السويد.

المصدر: تويتر