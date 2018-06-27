أوزيل وهوميلس يعودان للتشكيلة الأساسية لألمانيا

كشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا يواخيم لوف، عن التشكيلة التي سيدخل بها فريقه مباراته أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.
وشهدت القائمة عودة مسعود أوزيل وماتس هوميلس إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب "المانشافت"، بعدما غاب الأول عن مواجهة السويد في الجولة الماضية لأسباب فنية، فيما غاب الثاني بداعي الإصابة عن نفس المباراة.
فيما يلي التشكيلة الأساسية لألمانيا:
TEAM NEWS 📋 5 changes for our final group game 🇰🇷🇩🇪#DieMannschaft #ZSMMN #KORGER pic.twitter.com/Db4yzbVRLv— Germany (@DFB_Team_EN) 27 июня 2018 г.
أما كوريا الجنوبية فستعتمد على العناصر التالية:
Meanwhile, in Kazan...— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 27 июня 2018 г.
The teams are out for #KORMEX! #WorldCup pic.twitter.com/j7ulbAO0Q5
ويتوجب على ألمانيا، التي خسرت أمام المكسيك (0-1) وفازت على السويد (2-1) في الجولتين الماضيتين، الفوز بأكثر من هدف على كوريا، للتأهل من دون النظر إلى نتيجة المباراة الثانية بين المكسيك والسويد، بينما يتحتم على كوريا الفوز بنتيجة عريضة وانتظار هزيمة السويد.
المصدر: تويتر