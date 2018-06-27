مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة المكسيك والسويد

يحتضن ملعب مدينة يكاتيرينبورغ، اليوم الأربعاء في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مصيرية بين منتخبي المكسيك والسويد ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب المكسيك، الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو، والمدير الفني لنظيره السويدي، يان أندرسون، مباراتهما الثالثة في مونديال 2018:
🚨 ساعة واحدة إلى إنطلاق أول مباراتين 🚨— @fifaworldcup_ar 🇷🇺🏆 (@fifaworldcup_ar) 27 июня 2018 г.
هنا تشكيلة المباراة الثانية
المكسيك 🆚 السويد #MEX #SWE
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المصدر: twitter/fifaworldcup