مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لمواجهة المكسيك والسويد

يحتضن ملعب مدينة يكاتيرينبورغ، اليوم الأربعاء في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مواجهة مصيرية بين منتخبي المكسيك والسويد ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب المكسيك، الكولومبي خوان كارلوس أوزوريو، والمدير الفني لنظيره السويدي، يان أندرسون، مباراتهما الثالثة في مونديال 2018:

المصدر: twitter/fifaworldcup