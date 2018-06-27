عملاق أوروبي يقدم عرضا مغريا لنجم منتخب روسيا في مونديال 2018

أبدى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، لمالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، رغبته في الحصول على خدمات نجم المنتخب الروسي ألكسندر غولوفين، لاعب خط وسط فريق تسيسكا موسكو.

ولفت ألكسندر غولوفين انتباه كشافة العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بأدائه الرائع مع منتخب بلاده خلال مشاركته في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

ويعتبر فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، من أبرز المنافسين على ضم النجم الروسي، وعرض مبلغ 19 مليون يورو، على تسيسكا موسكو مقابل التخلي عن لاعبه.

والآن ووفقا لموقع "ItaSportPress"، أبدى فريق تشيلسي، اهتمامه باللاعب ورفع قيمة العرض إلى 23 مليون يورو، بينما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن تسيسكا موسكو رفع سعر لاعبه إلى 30 مليون يورو.

وأحرز ألكسندر غولوفين هدفا لبلاده في مرمى السعودية، خلال المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، بينما لم يسجل في المواجهة التالية ضد مصر (1-3)، ولم يشارك في المباراة الثالثة أمام الأوروغواي (0-3).

المصدر: "rsport.ria.ru"