مواجهة مرتقبة بين رونالدو وميسي في مونديال روسيا

يأمل عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، أن تكون بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، شاهدة على مواجهة تاريخية بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعدما تجاوزت البرتغال والأرجنتين دور المجموعات في مونديال روسيا، ضرب رفاق رونالدو موعدا مع أوروغواي في دور الـ16، بينما سيقابل زملاء ميسي منتخب فرنسا.

وفي حال تخطي هذا الدور، فمن المرتقب أن يتواجها المنتخبان البرتغالي والأرجنتيني في ربع النهائي.

وبطبيعة الحال ستتصدر العناوين المواجهة بين الغريمين رونالدو وميسي، وسيكتب المونديال الروسي فصلا جديدا في قصة المنافسة بين النجمين، اللذين استحوذا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في العقد الأخير، برصيد 5 كرات لكل واحد منهما.

ولم يسبق أن التقى ميسي ورونالدو في كأس العالم، وتواجها على صعيد المنتخبات في مناسبتين خلال مباراتين وديتين، الأولى كانت في التاسع من فبراير 2011، ونجح فيها الاثنان في التسجيل، وانتهت المباراة بفوز "راقصي التانغو" (2-1)، والثانية في الـ18 من 2014، وحسمتها البرتغال بهدف دون رد.

المصدر: RT+ eurosport.ru