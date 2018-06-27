بوتين قد يحضر المباراة المرتقبة بين روسيا وإسبانيا

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاهدة وتشجيع المنتخب الروسي خلال لقائه مع نظيره الإسباني ضمن الدور الثاني لنهائيات النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال بوتين ردا على سؤال حول ما إذا كان سيشاهد مباراة روسيا مع إسبانيا أم لا: "سأشاهد بالتأكيد المباراة وسأشجع، ولكنني لا أعلم إن كنت سأحضر إلى الملعب أم لا".

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وحضر بوتين المباراة الافتتاحية للمنتخب الروسي التي جمعته مع المنتخب السعودي وانتهت بفوز كاسح لمنتخب القياصرة بخماسية نظيفة، ولم يستطع حضور المباراة الثانية التي تغلب فيها المنتخب الروسي على نظيره المصري 3-1 حيث كان على متن الطائرة عائدا من العاصمة البيلاروسية مينسك، وعلم بنتيجة المباراة فور نزوله من سلم الطائرة.

وتلتقي روسيا مع إسبانيا في الـ1 من يوليو المقبل على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.

المصدر: تاس