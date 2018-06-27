قديروف يرد على أنباء رغبة صلاح مغادرة معسكر منتخب مصر بسببه

رد رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية على انتقادات القاعدة التدريبية الكروية في غروزني عاصمة الشيشان، وما يشاع عن عدم رضى الفريق المصري للظروف التي لاقاها في الشيشان.

وأكد قديروف أن الفريق المصري كان راضيا كل الرضى، وأعرب أعضاؤه عن امتنانهم وإعجابهم بالشيشان، وأضاف: "يشاع أن محمد صلاح كان يريد أن يغادر بسبب رمضان قديروف، وهذه كلها ثرثرة من أعدائنا".

وكانت شبكة قنوات "CNN" الأمريكية تحدثت عبر موقعها الرسمي أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي يفكر في الاعتزال دوليا.

وزعمت الشبكة الأمريكية بأن مصدرا مقربا من اللاعب أكد لها تفكير صلاح في اعتزال اللعب الدولي، بسبب صورته مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الذي منحه جنسية الشيشان الفخرية.

المصدر: وكالات