لاعب إنجلترا يغير رأيه في المشجعين الروس

غير المدافع الإنجليزي داني روز رأيه في المشجعين الروس، وبات مستعدا لإحضار أسرته إلى روسيا لمتابعة فعاليات مونديال 2018.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن روز: "أتعامل بشكل جيد مع حضور أسرتي إلى كأس العالم. لدينا أيام عندما يحق لأفراد أسرنا زيارتنا في الفندق أو يمكننا الذهاب إليهم.. قليل منا موجود هنا بدون أسرهم، ليس لدينا شيء نشتغل به".

وأشار الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا إلى أنه من الصعب التواجد في دولة أخرى من دون الأسرة.

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وكان روز قد صرح قبل بداية فعاليات مونديال روسيا، بأنه لن يسمح لأسرته بالسفر إلى روسيا، لأنه يخشى أن تتعرض للإهانات العنصرية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إنجلترا ينافس في المجموعة السابعة لمونديال روسيا، وحقق فوزين في أول مباراتين أمام تونس (2-1)، وبنما (6-1).

المصدر: RT