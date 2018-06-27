ميسي: عانينا للتأهل للدور الثاني ومواجهة فرنسا صعبة

اعترف النجم ليونيل ميسي أن لاعبي المنتخب الأرجنتيني كانوا يتوقعون مهمة صعبة في مونديال روسيا، إلا أنهم لم يعتقدوا "أننا سنعاني إلى هذا الحد" قبل التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وانتزعت الأرجنتين أمس الثلاثاء البطاقة الثانية عن المجموعة الرابعة، بعد الفوز الصعب على نيجيريا 2-1 على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.

وكانت الأرجنتين قد تعادلت في مباراتها الأولى مع آيسلندا، وخسرت الثانية أمام كرواتيا 0-3.

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وأوضح ميسي الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، بعد أن منح منتخب بلاده التقدم مسجلا هدفه الأول في النسخة الحالية، أنه يتوقع مباراة صعبة ضد فرنسا، خصمه في الدور ثمن النهائي، مشيرا إلى أنه شاهد كل مبارياتها.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة عادلة. سيطرنا على مجريات الشوط الأول ... اعتقدنا أن الأمر سيكون كذلك في الشوط الثاني، ولكن بحصولهم على ركلة جزاء لم يكن الأمر كذلك. مضت الدقائق، بدأنا بالضغط والهجوم، وأخيرا نجحنا في التأهل".

وحول المعاناة الكبيرة للتأهل، أجاب ميسي: "لقد عانينا كثيرا وكان الوضع صعبا. كان هناك الكثير من الرهانات ونشعر الآن بارتياح كبير ... كنا نعرف أن المهمة ستكون صعبة، ولكننا لم نكن نعتقد أننا سنعاني إلى هذا الحد".

المصدر: وكالات