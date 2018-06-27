الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن نهاية عمل كوبر مع الفراعنة

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى مدرب المنتخب هيكتور كوبر مع نهاية عمله، غداة خروج منتخب الفراعنة من مونديال روسيا إثر ثلاث خسارات متتالية في أول مونديال له منذ 28 عاما.

وعقد الاتحاد المصري اجتماعا بعد عودة المنتخب من المونديال الروسي، قرر خلاله حسب بيان أصدره، "توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني بمناسبة انتهاء فترة عمله مع نهاية مشاركته في كأس العالم، كما وجه مجلس إدارة الاتحاد الشكر أيضا للجهاز الفني للفريق بقيادة هيكتور كوبر الذي حقق إنجازات لمنتخب البلاد".

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم @EFA عن توجية الشكر للجهاز الفني و الإداري للمنتخب المصري الأول بعد إنتهاء فترة عملة بنهاية مشاركتة في كأس العالم #روسيا2018 #الفراعنة pic.twitter.com/4CQwwL0drT — Egypt National Football Team (@Pharaohs) ٢٦ يونيو ٢٠١٨

وقاد كوبر المنتخب إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 بعد غياب عن النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة، كما أوصله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ مونديال 1990.

إلا أن المشاركة المصرية التي هيمنت عليها إصابة النجم محمد صلاح، أفضل لاعب إفريقي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الفائت، كانت مخيبة إلى حد كبير.

وتلقى الفراعنة ثلاث هزائم في المجموعة الأولى أمام الأوروغواي 0-1، وروسيا 1-3، والسعودية 1-2.

وغاب صلاح عن المباراة الأولى للمنتخب، وشارك في المباراتين التاليتين، إلا أنه لم يقدم المستوى المعهود منه.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيعقد اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإجابة على التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة المنتخب المصري في المونديال.

المصدر: أ ف ب