بالفيديو.. توقعات مورينيو لمباراة صربيا والبرازيل

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في سلسلة توقعاته الخاصة لـ RT، عن اعتقاده بأن منتخب صربيا لن يكون لقمة سائغة للمنتخب البرازيلي خلال لقائهما في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقال مورينيو مازحا: "أحب لاعبي نيمانيا (الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد)، وعلاقتي معه ممتازة، ولكنه بحاجة لراحة ويجب عليه العودة إلى وطنه، وعليه أن يخسر هذه المباراة".

وعاد "السبيشال وان" وقال: "لو تحدثنا بجدية، أعتقد أن صربيا ستقدم مباراة كبيرة أمام البرازيل، فالمنتخب الصربي يتميز باللياقة البدنية العالية والمهارات الجيدة، ولكن البرازيل تبقى البرازيل ولديها الكثير من النجوم".

هذا ما توقعه جوزيه مورينيو، فما هي توقعاتكم التي يمكن لكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقعنا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر