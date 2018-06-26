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السباحة المصرية فريدة عثمان تحصد 3 ميداليات في ألعاب البحر المتوسط

الرياضة

السباحة المصرية فريدة عثمان تحصد 3 ميداليات في ألعاب البحر المتوسط
Reuters adi Al-Assaad
السباحة المصرية فريدة عثمان
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حصلت السباحة المصرية فريدة عثمان، عضو الفريق المصري للسباحة، على 3 ميداليات خلال دورة ألعاب المتوسط المقامة في إسبانيا، محققة بذلك إنجازا للرياضة المصرية.

وحققت عثمان خلال الدورة الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا سباحة حرة، والميدالية الذهبية في سباق 50 مترا فراشة، والميدالية الفضية في سباق 100 متر فراشة.

وكتبت السباحة المصرية في صفحتها على تويتر، عقب تسلمها الميدالية الذهبية: "غارقة فى كل الحب والدعم الذى تلقيته خلال الأيام الماضية، مصر دائما فى قلبي".

وتابعت:"السباحة المصرية تفوز بسبع ميداليات من مجموع الجوائز، ولا يمكنك غير أن تفخر بهذا الفريق".

المصدر: وكالات

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