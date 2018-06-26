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كوبر يعلق على أداء منتخب الفراعنة ومستقبله معه

26 يونيو 2018 | 21:43 GMT
كوبر يعلق على أداء منتخب الفراعنة ومستقبله معه
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/ Reuters

صرح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، بأن عقده مع منتخب الفراعنة كان لمدة ثلاثة أعوام وانتهى مع نهاية بطولة كأس العالم 2018.

وأشار هيكتور كوبر، خلال المؤتمر الصحفي، بعد مباراة الفراعنة ضد السعودية، إلى أنه سيعقد اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد المصري عقب العودة إلى القاهرة، لتقديم تقريره الفني، وحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن المنتخب.

وقال المدرب الأرجنتيني إن منتخب مصر قدم أداء لا بأس به، ولكنه لم يكن بالمستوى المنتظر.

وأكد هيكتور كوبر أنه اعتمد على خطة دفاعية منذ توليه قيادة المنتخب المصري قبل 3 سنوات، وحقق نتائج جيدة، حيث أصبح وصيفا لبطل إفريقيا وتأهل إلى مونديال روسيا 2018.

ونفى كوبر حدوث أي أزمات خلال معسكر المنتخب بالمونديال، مؤكدا أنه اضطر للدفع بعمرو وردة بدلا من عبد الله السعيد بعد الإصابة التي لحقت بالأخير.

وخرج المنتخب المصري من دور المجموعات لمونديال 2018، بعد أن مني بثلاث هزائم متتالية أمام كل من الأوروغواي (0-1)، روسيا (1-3)، والسعودية (1-2)، وتذيل بالتالي قائمة المجموعة الأولى من دون رصيد.

المصدر: "facebook/efasocial"

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