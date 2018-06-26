رئيس لجنة الشباب والرياضة يتحدث عن لجنة تقصي في بعثة المنتخب المصري

أكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أن اللجنة غير قادرة على إثبات وجود مخالفات مالية في بعثة المنتخب المصري إلى روسيا دون تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

وقال عامر، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قد فشل فشلا كبيرا، وخيب طموحات المصريين، وأن مجلس النواب سيستخدم جميع صلاحياته لصالح الشعب والتحقيق في نكسة المنتخب.