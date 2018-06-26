بالأرقام.. تعرف على أفضل ناد كروي في مونديال روسيا

هيمن نجوم ريال مدريد على مباريات نهائيات النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بتصدرهم حتى الآن قائمة هدافي مونديال روسيا.

وأحرز لاعبو ريال مدريد 9 أهداف، حتى الآن في المونديال، متقدمين على لاعبي فريق توتنهام الإنجليزي، الذي سجل لاعبوه 7 أهداف، ويأتي لاعبو برشلونة في المرتبة الثالثة، برصيد 6 أهداف.

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد 4 أهداف، والكرواتي لوكا مودريتش هدفين، إضافة إلى هدف لكل من الألماني توني كروس، والإسبانيين ناتشو فيرنانديز وإيسكو.

ويتصدر الهداف الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، قائمة هدافي المونديال حتى الآن، برصيد 5 أهداف، بينما سجل زميلاه الدنماركي كريستيان إيركسن والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، هدفا واحدا لكل منهما.

وتألق النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الجديد، بتسجيله هدفين حاسمين للسيليساو، كما سجل زميله المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز هدفين أيضا، في حين وقع كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش، والكولومبي ييري مينا على هدف واحد.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد أربعة أهداف، في البطولة حتى الآن، والإسباني دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد 3 أهداف للماتادور حتى الآن.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي