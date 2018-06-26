علاء مبارك يعلق على خسارة مصر أمام السعودية وأداء المغرب في كأس العالم

تحدث علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الرئيس عن خروج المنتخب المصري من الدور التمهيدي لكأس العالم 2018، وخسارته الأخيرة أمام السعودية.

وقال مبارك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "شيء مؤسف ومحزن لمنتخبنا الوطني، غابت الروح القتالية، وسيطر الأداء الدفاعي الممل غير المبرر أمام المنتخب السعودي الذي استحق الفوز رغم الأداء المتواضع في البطولة".

شيء مؤسف ومحزن لمنتخبنا الوطني ،غابت الروح القتالية وسيطر الأداء الدفاعي الممل الغير مبرر امام المنتخب السعودي الذي استحق الفوز رغم الأداء المتواضع في البطولة ، كل التقدير والاحترام لمنتخب المغرب صاحب الأداء القوي والذي شرف الكرة العربية في روسيا وكان يستحق الصعود الي الدور ١٦ 👍 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) 26 июня 2018 г.

وأضاف مشيدا بالمنتخب المغربي، "كل التقدير والاحترام لمنتخب المغرب صاحب الأداء القوى، والذي شرف الكرة العربية في روسيا، وكان يستحق الصعود إلى الدور 16 من البطولة".

وكان المنتخب الوطني المصري، ودع منافسات كأس العالم بعد احتلاله المركز الأخير بالمجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط، في المونديال المقام في روسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.

المصدر: RT + تويتر